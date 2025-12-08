Эксперт Выломов назвал логичной идею увеличить жилищный налоговый вычет

Это компенсирует инфляцию и рост цен на рынке недвижимости, добавил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Увеличение размера налогового вычета компенсирует инфляцию и рост цен на рынке недвижимости. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что размер налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза.

"Предложение логично, если учитывать, что текущий размер вычета был установлен примерно 10 лет назад - за это время стоимость жилья кратно возросла. Речь скорее идет об увеличении предельной суммы приобретения жилья, на которую можно заявить вычет (сейчас - 2 млн рублей). Увеличение этого лимита вполне разумный способ компенсировать инфляцию рынка жилья и поддержать покупателей, особенно семей, которые впервые берут ипотеку", - рассказал собеседник агентства.

Однако, как и в любой государственной программе, все ограничивается бюджетными возможностями, добавил эксперт.

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры и 3 млн рублей - с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно, суммарно - 650 тыс. рублей. При этом, в отличие от 260 тыс. рублей с покупки жилья, налоговый возврат с процентов по ипотеке действует только на один объект недвижимости.