"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Бали в новогодние праздники

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 26 декабря по 17 января увеличит частоту рейсов из Москвы на Бали до четырех в неделю, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Бали на новогодние праздники до четырех в неделю. С 26 декабря по 17 января авиаперевозчик будет выполнять дополнительный рейс SU296/297 с вылетом из Москвы по пятницам и обратно из Денпасара по субботам", - говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что продажа билетов уже открыта.

Рейс между Москвой и островом Бали - один из самых протяженных в маршрутной сети "Аэрофлота". На воздушной линии задействован широкофюзеляжный лайнер Airbus A350 в трехклассной компоновке: "Эконом", "Комфорт" и "Бизнес".

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью ТАСС сообщил, что зимой турпоток из России в Юго-Восточную Азию, в том числе в Индонезию, растет. По его словам, увеличение числа рейсов между двумя странами в зимний период будет способствовать дальнейшему росту количества туристов из РФ.