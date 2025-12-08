Песков: Индия закупает топливо там, где выгодно

По словам пресс-секретаря президента РФ, индийские партнеры "продолжат такую линию" по итогам визита российского лидера Владимира Путина

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Нью-Дели занимается закупкой энергоресурсов там, где считает выгодным для себя. Эта линия сохранится по итогам государственного визита в Индию президента РФ Владимира Путина, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии", - заметил он.

"И, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов", - заключил он, отвечая на вопрос, продолжатся ли закупки Нью-Дели топлива у Москвы.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году, и сейчас такой импорт из РФ составляет более трети зарубежных поставок нефти в эту южноазиатскую республику. В МИД страны ранее сообщали, что в сфере импорта энергоносителей Индия ориентируется на интересы потребителей.

6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.