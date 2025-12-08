Национальная стратегия США и закупка Индией топлива у России. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
11:03
Новая Стратегия национальной безопасности США, закупка Индией энергоресурсов у России и украинское урегулирование стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
- Глава государства также проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Предстоящая рабочая неделя у российского будет "достаточно напряженной".
Об отношениях с США
- Опасения относительно изменения Стратегии национальной безопасности США при следующих администрации есть, но существующий подход импонирует России: "Такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, она, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивании конструктивных добрых отношений".
- Кремль видит перспективу "реставрации отношений [с США], вывода их из достаточно глубоко кризисного состояния" при устранении имеющихся "раздражителей".
Об украинском урегулировании
- Сейчас Кремлю важно понять, каковы итоги работы США с Украиной после встречи Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером: "Сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы".
- Стороны урегулирования конфликта на Украине все больше понимают, что работать надо в тишине: "Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно. Главное, что это не дает добиться результатов".
О закупке Индией энергоресурсов у России
- Индия закупает энергоресурсы там, где считает выгодным для себя: "И, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов".