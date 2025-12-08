ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Национальная стратегия США и закупка Индией топлива у России. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС
11:03

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Виталий Невар/ ТАСС

Новая Стратегия национальной безопасности США, закупка Индией энергоресурсов у России и украинское урегулирование стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
  • Глава государства также проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
  • Предстоящая рабочая неделя у российского будет "достаточно напряженной".

Об отношениях с США

  • Опасения относительно изменения Стратегии национальной безопасности США при следующих администрации есть, но существующий подход импонирует России: "Такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, она, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивании конструктивных добрых отношений".
  • Кремль видит перспективу "реставрации отношений [с США], вывода их из достаточно глубоко кризисного состояния" при устранении имеющихся "раздражителей".

Об украинском урегулировании

  • Сейчас Кремлю важно понять, каковы итоги работы США с Украиной после встречи Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером: "Сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы".
  • Стороны урегулирования конфликта на Украине все больше понимают, что работать надо в тишине: "Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно. Главное, что это не дает добиться результатов".

О закупке Индией энергоресурсов у России

  • Индия закупает энергоресурсы там, где считает выгодным для себя: "И, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов".
 
