Национальная стратегия США и закупка Индией топлива у России. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

Новая Стратегия национальной безопасности США, закупка Индией энергоресурсов у России и украинское урегулирование стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства также проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Предстоящая рабочая неделя у российского будет "достаточно напряженной".

Об отношениях с США

Опасения относительно изменения Стратегии национальной безопасности США при следующих администрации есть, но существующий подход импонирует России: "Такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, она, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивании конструктивных добрых отношений".

Кремль видит перспективу "реставрации отношений [с США], вывода их из достаточно глубоко кризисного состояния" при устранении имеющихся "раздражителей".

Об украинском урегулировании

Сейчас Кремлю важно понять, каковы итоги работы США с Украиной после встречи Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером: "Сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы".

Стороны урегулирования конфликта на Украине все больше понимают, что работать надо в тишине: "Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно. Главное, что это не дает добиться результатов".

О закупке Индией энергоресурсов у России