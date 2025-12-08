ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков анонсировал напряженную рабочую неделю у Путина

Президент вернулся в Москву после весьма успешного государственного визита в Индию, отметил его пресс-секретарь
10:22

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 8 декабря работает в Москве, предстоящая рабочая неделя у него будет весьма напряженной, отметил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Состоялся весьма успешный государственный визит президента Путина в Индию. Президент вернулся в столицу, сегодня начинается достаточно напряженная рабочая неделя", - сказал Песков. 

