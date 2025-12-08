ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин встретится с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Встреча пройдет в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
10:20
обновлено 10:27

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент примет в Кремле находящихся в Москве членов Парламентской ассамблеи ОДКБ, глав парламентов и палат парламентов", - сказал пресс-секретарь главы государства. 

