Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Мероприятие состоится в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 декабря, соберет Совет по стратегическому развитию. Мероприятие состоится в Большом Кремлевском дворце (БКД), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня президент в БКД, в Александровском зале, проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал представитель Кремля, анонсировав большое выступление Путина.

Песков напомнил, что нацпроекты - это основные инструменты для достижения национальных целей развития. О результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач расскажет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О плане структурных изменений в российской экономике до 2030 года будет докладывать вице-премьер РФ Александр Новак. О плане действий по обелению экономики сообщит глава Минфина Антон Силуанов.

"Также будут отдельные выступления [Сергея] Собянина - он мэр Москвы и он же председатель комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление". Игорь Шувалов - председатель ВЭБ.РФ - тоже выступит. И выступит от Народного фронта Михаил Кузнецов. Традиционно состоится обмен мнениями. Мероприятие открытое", - добавил пресс-секретарь президента РФ.