Количество каналов в Max превысило 87 тыс.

В пресс-службе платформы отметили, что это в шесть раз больше, чем месяцем ранее

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество каналов в национальном мессенджере Max превысило 87 тыс., что в шесть раз больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

В свою очередь суммарное количество подписчиков каналов в мессенджере превысило 28 млн человек.

Мax запустил каналы в тестовом режиме 14 июля. Тестирование состоит из двух этапов. Первый - закрытый - длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий. Открытый этап тестирования начался 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории "А+", с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тысяч и регистрацией реестре Роскомнадзора, или организации, которые подключились к "Платформе для партнеров".