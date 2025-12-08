Путин: только 7 из 121 цели развития рискуют остаться недостигнутыми

Большую часть ориентиров на год достигли, отметил президент

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. 121 показатель был намечен в рамках работы по достижению национальных целей развития. Только семь из них рискуют остаться неисполненными, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"19 национальных проектов стартовали - и в целом успешно, - поделился президент. - В рамках работы по достижению национальных целей намечен 121 показатель".

"Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, - отметил Путин. - Но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута".