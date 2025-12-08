ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Статья

Поддержка семей и курс на "обеление национальной экономики". Заявления Путина

Редакция сайта ТАСС
15:02
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Большая часть заложенных ориентиров по национальным целям развития была выполнена за последний год, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

Глава государства отметил, что запланированы новые меры поддержки семей с детьми. При этом, по его словам, важно поддерживать не только материнство, но и отцовство.

Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость взять курс на "обеление национальной экономики", а также начать импортировать простые товары, а производить сложные.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О поддержке семей и рождаемости

  • Рождаемость в России продолжает снижаться из-за объективных факторов, но надо "выдерживать ориентир" на преумножение народа.
  • Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, "в том числе семейные выплаты", которые с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей.
  • Система поддержки рождаемости должна опираться на запросы граждан, "чтобы родители знали, на какую помощь и содействие со стороны государства они могут рассчитывать".
  • Поддержка семей должна идти по принципу "чем больше - тем лучше" и увеличиваться на каждого следующего ребенка.
  • Важно поддерживать не только материнство, но и отцовство: "По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию".
  • Надо обеспечивать рост доходов граждан, "добиваться повышения благополучия российских семей".

Об экономическом секторе

  • В России нужно усиливать контроль за оборотом наличных в рамках борьбы с теневой экономикой: "[Важно] кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан".
  • В связи с повышением НДС нужно следить, чтобы "ничего в тень не уходило", "чтобы все работало легально".
  • Системной задачей является "обеление национальной экономики", "то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды".
  • Надо навести порядок на оптовых и розничных рынках, но без "массовых набегов".
  • Темпы роста ВВП в этом году "прошли ожидаемый этап замедления", по итогам года будет около 1%.
  • Инфляция в России по итогам 2025 года может быть "около или даже ниже 6%".
  • Экономическую динамику необходимо наращивать, "при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию".

О технологическом и инновационном развитии России

  • Результатом нацпроектов и проектов технологического лидерства должно стать не импортозамещение, "а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе": "Именно к этому надо стремиться".
  • Внедрение искусственного интеллекта внесет определяющий вклад в развитие современной экономики: "Рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий".
  • Поручения оценить технологический суверенитет России пока не выполнены, но это и сложно: "Тем не менее от сборки и упаковки проектов надо быстрее переходить к фронтальной работе".
  • Правительство должно "донастроить систему управления технологической политикой, причем особое внимание уделить созданию стимулов - как для разработчиков новых решений, так и для потребителей".
  • Отечественные инновации должны внедряться во все сферы жизни, включая государственное управление: "И внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы".
  • Россия должна импортировать простые товары, а сама производить сложные: "Нам ведь, напротив, нужно расширять, стимулировать у себя в России более квалифицированную занятость".
  • Деления на традиционные и инновационные отрасли больше нет: "Логика постоянного технологического обновления должна быть общей для всех".

О сфере ЖКХ

  • Большая часть заложенных ориентиров по национальным целям развития была выполнена за последний год: "В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья".
  • "По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды".

О нацпроектах

  • Цели и задачи национальных проектов должны быть максимально понятны всем жителям России: "Все национальные проекты, их цели и задачи должны иметь четкое, понятное людям измерение".
  • Консолидация государства, бизнеса и граждан позволит вместе определить будущее страны, ее развитие: "Именно так консолидируя усилия вместе и стараемся двигаться вперед, определять будущее страны".
  • Содержание национальных проектов формируется на основе мониторинга мнения граждан, бизнеса и профсоюзов, который осуществляется ежеквартально.
  • Национальные проекты, касающиеся развития экономики, должны предусматривать рост по всем регионам и выравнивание ситуации на разных территориях: "Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты Федерации".
 
Путин, Владимир ВладимировичРоссия