Поддержка семей и курс на "обеление национальной экономики". Заявления Путина

Большая часть заложенных ориентиров по национальным целям развития была выполнена за последний год, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

Глава государства отметил, что запланированы новые меры поддержки семей с детьми. При этом, по его словам, важно поддерживать не только материнство, но и отцовство.

Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость взять курс на "обеление национальной экономики", а также начать импортировать простые товары, а производить сложные.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О поддержке семей и рождаемости

Рождаемость в России продолжает снижаться из-за объективных факторов, но надо "выдерживать ориентир" на преумножение народа.

Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, "в том числе семейные выплаты", которые с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей.

Система поддержки рождаемости должна опираться на запросы граждан, "чтобы родители знали, на какую помощь и содействие со стороны государства они могут рассчитывать".

Поддержка семей должна идти по принципу "чем больше - тем лучше" и увеличиваться на каждого следующего ребенка.

Важно поддерживать не только материнство, но и отцовство: "По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию".

Надо обеспечивать рост доходов граждан, "добиваться повышения благополучия российских семей".

Об экономическом секторе

В России нужно усиливать контроль за оборотом наличных в рамках борьбы с теневой экономикой: "[Важно] кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан".

В связи с повышением НДС нужно следить, чтобы "ничего в тень не уходило", "чтобы все работало легально".

Системной задачей является "обеление национальной экономики", "то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды".

Надо навести порядок на оптовых и розничных рынках, но без "массовых набегов".

Темпы роста ВВП в этом году "прошли ожидаемый этап замедления", по итогам года будет около 1%.

Инфляция в России по итогам 2025 года может быть "около или даже ниже 6%".

Экономическую динамику необходимо наращивать, "при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию".

О технологическом и инновационном развитии России

Результатом нацпроектов и проектов технологического лидерства должно стать не импортозамещение, "а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе": "Именно к этому надо стремиться".

Внедрение искусственного интеллекта внесет определяющий вклад в развитие современной экономики: "Рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий".

Поручения оценить технологический суверенитет России пока не выполнены, но это и сложно: "Тем не менее от сборки и упаковки проектов надо быстрее переходить к фронтальной работе".

Правительство должно "донастроить систему управления технологической политикой, причем особое внимание уделить созданию стимулов - как для разработчиков новых решений, так и для потребителей".

Отечественные инновации должны внедряться во все сферы жизни, включая государственное управление: "И внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы".

Россия должна импортировать простые товары, а сама производить сложные: "Нам ведь, напротив, нужно расширять, стимулировать у себя в России более квалифицированную занятость".

Деления на традиционные и инновационные отрасли больше нет: "Логика постоянного технологического обновления должна быть общей для всех".

О сфере ЖКХ

Большая часть заложенных ориентиров по национальным целям развития была выполнена за последний год: "В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья".

"По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды".

