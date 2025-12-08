Путин: нацпроекты и их цели должны быть понятны всем россиянам

Президент РФ призвал постоянно отслеживать результаты социологических исследований

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Цели и задачи национальных проектов должны быть максимально понятны всем жителям России. Это требует социологических исследований, указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Все национальные проекты, их цели и задачи должны иметь четкое, понятное людям измерение", - подчеркнул он.

"Прошу постоянно отслеживать результаты социологических исследований - и по стране в целом, и по отдельным регионам, - указал глава государства. - Роль, значение работы региональных команд, их инициативы исключительно важны для реализации национальных проектов".

Представить доклад по этой теме и отчет по линии Госсовета президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину.