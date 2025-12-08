Путин: результатом нацпроектов должны стать свои технологии

Одного импортозамещения недостаточно, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Собственные конкурентоспособные технологии должны стать результатом реализации национальных проектов. Одного импортозамещения недостаточно, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Результатом нацпроектов и проектов технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение - мы много раз об этом говорили с коллегами, - а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Именно к этому надо стремиться", - указал президент.

Как подчеркнул Путин, "проекты технологического лидерства существуют не сами по себе, а имеют системное значение для всех сфер жизни". "Их результаты необходимы для успешной реализации наших инициатив и программ развития по всем направлениям именно на передовой технологической базе", - заключил он.