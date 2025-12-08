Путин: только консолидировав усилия, можно определить будущее страны
14:05
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Консолидация государства, бизнеса и граждан позволит вместе определить будущее страны, ее развитие. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.
"Именно так консолидируя усилия вместе и стараемся двигаться вперед, определять будущее страны", - подчеркнул глава государства.
Президент заметил, что для этого и запущены нацпроекты, определены источники их финансирования, ведется непрестанный мониторинг с учетом мнения граждан, бизнеса, профсоюзов.