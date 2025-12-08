Путин призвал поставить на поток внедрение инноваций, в том числе в госуправление

Принципиально важно, чтобы отечественные инновации находили широкое применение во всех сферах жизни, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отечественные инновации должны внедряться во все сферы жизни, включая государственное управление. Этот процесс нужно поставить на поток, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Принципиально важно, чтобы отечественные инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ находили широкое применение во всех сферах жизни, в экономических и социальных областях, в системе государственного управления", - отметил глава государства.

"И внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы", - добавил Путин.

Это, подчеркнул президент, "системная задача, которая стоит перед правительством на следующий год". "Мы договорились, что такая работа будет контролироваться на уровне вице-премьеров и министров", - добавил он.

"Однако проекты технологического лидерства и инновационного развития - это вопросы не отдельных профильных ведомств, а общенациональная задача, - указал глава государства. - В ее решении должны участвовать все уровни власти, научно-исследовательские организации и университеты, малый и средний бизнес, институты развития".