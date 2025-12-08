Путин призвал усиливать контроль за оборотом наличных

Президент РФ отметил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Контроль за обращением наличных денег должен усиливаться в рамках борьбы с теневой экономикой. Такую задачу обозначил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"[Важно] кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег, - отметил он, говоря об обелении экономики. - При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста".

Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка, подчеркнул президент.