Путин: мониторинг для уточнения нацпроектов ведут ежеквартально

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Содержание национальных проектов формируется на основе мониторинга мнения граждан, бизнеса и профсоюзов, который осуществляется ежеквартально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

Путин напомнил, что для полноформатного запуска нацпроектов "была сформулирована целая нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг результатов с опорой на оценки граждан, бизнеса и профессиональных сообществ".

"С учетом социологических опросов, которые ведутся регулярно, ежеквартально", - дополнил президент."Сегодняшний доклад Общероссийского народного фронта будет посвящен анализу мнения людей о ходе реализации нацпроектов", - добавил глава государства.