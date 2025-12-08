Путин: внедрение ИИ внесет определяющий вклад в развитие современной экономики

По словам президента, рост эффективности напрямую зависит, в частности, от внедрения передовых технологий, средств автоматизации и промышленных роботов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта и ряда других механизмов и решений станет определяющим для развития экономики в современных условиях. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий, средств автоматизации, промышленных роботов, от использования цифровых решений, в том числе электронных платформ и механизмов искусственного интеллекта, - отметил он. - В современных условиях именно эти инструменты вносят определяющий вклад в развитие экономики предложения и освоения нового технологического уклада".

Путин напомнил, что в 2025 году были заложены "основы новой технологической политики, приняты серьезные решения в сфере нормативного регулирования, например, в области беспилотной авиации, запущены национальные проекты по обеспечению технологического лидерства". "В следующем году к ним добавится еще один - в сфере биоэкономики", - добавил он.