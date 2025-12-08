Путин: деления на традиционные и инновационные отрасли больше нет

Президент РФ отметил, что каждая сфера должна обновляться

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Существовавшее прежде деление на традиционные и инновационные отрасли отмерло, каждая сфера должна обновляться. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"В целом сейчас нет деления на так называемые традиционные и инновационные отрасли, - заметил глава государства. - Логика постоянного технологического обновления должна быть общей для всех".

Глава государства призвал всех участников совета делать "акцент на практическом решении поставленных вопросов". И именно на такой подход ориентироваться "в ходе дальнейшей работы правительства и региональных команд".