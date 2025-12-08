Путин заявил о необходимости убрать в организациях ненужную бумажную работу

Президент РФ отметил, что производительность труда - это важнейший фактор, который влияет на экономическую динамику

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия должна повышать производительность труда не за счет увеличения нагрузки на сотрудников, а за счет устранения лишней бумажной работы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"К 2030 году проекты по повышению производительности труда должны охватить не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых, несырьевых отраслях, а также все организации социальной сферы, где тоже нужно серьезно продвигаться в эффективности работы. Причем не за счет дополнительной нагрузки на сотрудников, а прежде всего сокращая время на бумаги, планы, ненужные никому отчеты, те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию, лечению пациентов и так далее", - сказал он.

Путин отметил, что производительность труда - это важнейший фактор, который влияет на экономическую динамику. "Чем она выше, тем устойчивее наши компании и предприятия, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции. А следовательно, шире возможности государства, доходная база бюджетов. И самое главное, выше доходы работников, их семей", - добавил он.