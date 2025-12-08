Путин надеется, что повышение НДС будет временным

В плане по обелению отдельных секторов экономики большинство мероприятий, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на IV квартал 2026 года, отметил президент РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что повышение НДС с 20% до 22% будет временным решением.

"Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение", - отметил он на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, говоря о повышении НДС.

Путин при этом обратил внимание, что в плане по обелению отдельных секторов экономики большинство мероприятий, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на IV квартал 2026 года. "А НДС-то мы подняли сейчас", - указал глава государства.

Он напомнил, как во время обсуждений об увеличении НДС "сразу возник вопрос, что собираемость не увеличится, а ухудшится". "Потому что часть просто уйдет в тень - нельзя этого допустить. Договорились о принятии определенных мер. И на IV квартал 2026 года перенесли. Я уж не говорю о том, что у нас внутриполитический календарь движется соответствующим образом, а решения эти - они серьезные, будут отражаться на некоторых секторах экономики. Если уж принимать их - принимать нужно сейчас. В открытую, прямо, честно. Здесь ничего такого особенного страшного нет. Просто надо это ускорить", - потребовал глава государства.