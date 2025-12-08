Путин призвал кабмин "не тюкать" отстающие регионы, а помогать им

Особого внимания требует ситуация в тех субъектах Федерации, где динамика изменений, по мнению людей, по данным социологических опросов, пока отстает, отметил президент РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство должно оказывать максимальную поддержку отстающим в достижении целей национального развития регионам, вместо того чтобы "тюкать" их. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Особого внимания требует ситуация в тех субъектах Федерации, где динамика изменений, по мнению людей, по данным социологических опросов, пока отстает, - заметил президент. - В первую очередь имею в виду следующее: по каждому направлению реализации нацпроектов фиксируется 10 регионов, где достигнутые результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется основательная работа всех участников нацпроектов".

"Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, эти региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - поручил глава государства.

Путин подчеркнул, что "системные задачи в рамках работы по направлению достижения национальных целей требуют максимального внимания, полной включенности со стороны правительства, министерств, ведомств, коллег в регионах".