Компания-оператор АЭС "Фукусима-1" проверит объекты после землетрясения

О каких-либо нештатных ситуациях на атомных объектах или объектах энергетической инфраструктуры не сообщалось

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Компания-оператор аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) в настоящее время ведет проверку, не оказало ли землетрясение магнитудой 7,6 влияния на ее энергетические объекты. Об этом объявила TEPCO.

Аналогичные заявления сделали и другие энергетические компании Японии, в том числе и те, под управлениям которых находятся атомные объекты. В настоящее время о каких-либо нештатных ситуациях на атомных объектах или объектах энергетической инфраструктуры не сообщалось.

В понедельник вечером на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Для восточного и северо-восточного побережья страны была объявлена угроза цунами. В наибольшей опасности находятся прибрежные зоны префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо - туда сейчас движется волна цунами высотой порядка трех метров. Местных жителей призывали незамедлительно эвакуироваться из прибрежной зоны указанных районов страны.