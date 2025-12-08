Путин поручил незамедлительно приступить к структурным изменениям в экономике

Уже в конце 2026 года нужно создать "платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых", отметил президент РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике РФ на срок до 2030 года. Соответствующая задачу он поставил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно", - сказал Путин.

По его словам, уже в конце 2026 года нужно создать "платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых". Это, как подчеркнул президент, одна из системных задач перед правительством и региональными командами на 2026 год.