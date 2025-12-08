Эксперт Соловьев: закон о риелторах поможет снизить число злоупотреблений

Ключевыми элементами такого закона должны стать обязательная профессиональная аттестация или государственный экзамен, страхование профессиональной ответственности, а также поэтапный допуск к рынку, считает партнер NF Group

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Принятие закона о риелторской деятельности позволит снизить количество злоупотреблений на рынке недвижимости РФ. Такое мнение высказал ТАСС партнер NF Group Андрей Соловьев.

Ранее председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что считает необходимым принять федеральный закон, регулирующий деятельность риелторов.

"Введение комплексного регулирования риелторской деятельности позволит повысить качество услуг, снизить количество злоупотреблений и сформировать прозрачные правила работы на рынке недвижимости. Это взвешенное и обоснованное решение, необходимость которого очевидна и полностью заслуживает поддержки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принятие соответствующего закона - давно назревший шаг. "Сейчас вход в профессию фактически не регулируется: человек может начать работать риелтором без профильных знаний, подтвержденной квалификации и реальной ответственности перед клиентами. Такая ситуация создает риски для рынка недвижимости и подрывает доверие со стороны граждан и бизнеса", - объяснил Соловьев.

Рациональным решением может стать использование уже отработанных моделей регулирования, применяемых в европейских странах и США, с адаптацией к национальным условиям, предложил эксперт. Речь идет не о создании принципиально нового механизма, а о внедрении проверенной практики. "Ключевыми элементами такого закона должны стать обязательная профессиональная аттестация или государственный экзамен, страхование профессиональной ответственности, а также поэтапный допуск к рынку. В частности, целесообразно предусмотреть требование о прохождении практики в лицензированной риелторской компании до начала самостоятельной деятельности. Дополнительно сами компании должны работать на основании лицензии и нести ответственность за действия своих сотрудников", - заключил Соловьев.

Введение закона о риелторской деятельности поддержал и владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин. "Полностью согласны, лицензирование надо вводить, саморегулирующие организации тоже. И принять на законодательном уровне запрет сделок без сертифицированного риелтора, чтобы уберечь граждан от риска мошенничества", - сказал Ашихмин.