Путин призвал помогать бизнесу повышать его эффективность

По мнению российского лидера, "бизнес трудится и стремится к повышению эффективности, но на административном уровне нужно помогать ему", а в социальной сфере - тем более

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что власти должны всячески содействовать бизнесу в повышении эффективности и производительности труда.

"Всегда много вопросов, которые требуют нашего особого внимания, но два из них как раз-таки ключевые на данный момент. Это меры по повышению производительности труда в реальном секторе и в социальном секторе. И ясно, что бизнес занимается, работает, ну вроде и хорошо. Но надо и условия создавать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию.

По мнению российского лидера, "бизнес трудится и стремится к повышению эффективности, но на административном уровне нужно помогать ему", а в социальной сфере - тем более. "Здесь вообще от нас очень многое зависит. Методики часто составлены так, что целые отрасли в социальной сфере исключаются вообще из-за этих показателей", - подчеркнул президент.

Путин напомнил, что представители власти "договаривались соответствующим образом проделать тоже свою часть работы в этом смысле, договорились создать центры компетенций на базе некоторых министерств". "В Минсельхозе нет, по-моему, до сих пор. В Минцифры, в Минэнергии, почему-то", - указал на пробел Путин.

Президент также назвал вопиющим тот факт, что 68% вузов - это вузы, не подведомственные Минобрнауки и вообще выключенные из системы этих оценок. "Я попросил бы обратить на это внимание. Здесь коллеги сидят из министерств, ведомств. Вы же просите, чтобы за вами вузы профильные сохранили. Надо не просто сохранить за собой, надо там работать", - сказал глава государства.