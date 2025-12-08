Путин: работникам смогут выплачивать при рождении ребенка до 1 млн без налогов

Президент РФ напомнил, что эта мера предусмотрена корпоративным демографическим стандартом, направленным на усиление участия бизнеса в достижении демографических целей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам без уплаты налогов и взносов до 1 млн рублей при рождении ребенка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Читайте также

Поддержка семей и курс на "обеление национальной экономики". Заявления Путина

"С 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 млн рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тыс.", - сказал президент.

Он напомнил, что эта мера предусмотрена корпоративным демографическим стандартом, направленным на усиление участия бизнеса в достижении демографических целей.

Таким образом, в случае принятия решений о выплате работнику суммы в пределах 1 млн рублей при рождении ребенка, с этой суммы не будут браться налоги и страховые взносы.