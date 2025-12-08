АТОР: землетрясение в Японии не затронуло популярные туристические маршруты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,2, которое произошло у восточного побережья японской префектуры Аомори на севере острова Хонсю, не затронуло популярные туристические маршруты, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

"Как отмечают российские туроператоры, популярные туристические маршруты <...> напрямую не затронуты", - говорится в сообщении.

В компании Space Travel пояснили, что регион Аомори - это классическая японская "глубинка" с фокусом на природный и индивидуальный туризм. Он никогда не входил в популярные групповые маршруты из-за удаленности и специфики. Основные посетители здесь - сами японцы.

В ITM group подтвердили, что их туристов в зоне бедствия нет. "Наши туристы находятся на Хонсю, в Кавагутико. Некоторые из них почувствовали отдаленные толчки, но их безопасности и планам поездки ничто не угрожает. Префектуры Аомори, Иватэ и Хоккайдо не входят в наши классические и текущие зимние программы", - заявили в компании.

Туроператоры напоминают, что север Японии является сейсмически активной зоной, где регулярно фиксируются подземные толчки. Землетрясение не повлияло на работу ключевых аэропортов страны. Ситуация остается на контроле властей и спасательных служб, добавили в АТОР.