Спастись и выжить. Как вести себя во время землетрясения

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее, по данным губернатора региона Владимира Солодова, которые он привел в своем Telegram-канале, за весь инструментальный период землетрясение магнитудой 8,8. Оно было ожидаемым событием последних 30 лет, к нему готовились и ученые, и специальные службы, и местные власти. После него случилось еще 30 толчков, ожидаются регулярные продолжительные афтершоки. Собрали рекомендации МЧС, которых надо придерживаться

Главные правила

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике — от момента, когда вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у вас есть 15–20 секунд.

Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.

Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол — он защитит вас от падающих предметов и обломков.

Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети — укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками — при утечке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте готовы оказать помощь при спасении других людей.

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно.

По возможности окажите себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.

Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).

Если единственным путем выхода является узкий лаз — протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

Возможны и другие ЧС

Как правило, землетрясения являются причиной возникновения других чрезвычайных ситуаций: лавин, селей, оползней, цунами, наводнений.

Обратите внимание на поведение животных: оно становится необычным. Домашние животные стараются перебраться на открытые участки местности, впадают в панику, издают неестественные звуки (крик, рев, вой).

Нельзя

Стоять рядом с окнами и стеклянными предметами, так как можно пораниться осколками.

Стоять рядом с тяжелыми, громоздкими предметами, которые могут упасть на вас и тем самым нанести травму.

Прыгать из окон или с балконов, если вы живете выше первого этажа.

Пользоваться лифтом, так как при разрушении здания будут возникать перебои с электроэнергией и лифт застрянет.

Зажигать спички, свечи и пользоваться зажигалками во время или сразу после подземных толчков.

Как только толчки прекратятся, немедленно выходите из здания. После выхода сразу же отойдите на открытое место.

Если во время землетрясения вы оказались в автомобиле

Остановитесь в таком месте, где не будут созданы помехи другому транспорту.

Откройте двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля их не заклинило и можно было легко выйти наружу.

Оставайтесь в машине, так как есть опасность получения травмы от падающих предметов.

Подготовлено по материалам МЧС.