Задержанные более чем на сутки рейсы вылетели из Екатеринбурга в Хургаду

Пассажирам были оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Пассажиры задержанных более чем на сутки авиарейсов авиакомпании Almasair Universal Airlines вылетели из Екатеринбурга в египетскую Хургаду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Рейсы авиакомпании Almasair Universal Airlines по маршруту Екатеринбург - Хургада и Екатеринбург - Трабзон - Хургада вылетели в 20:05 (18:05 мск) 8 декабря. Услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, пассажирам оказаны, ситуация находилась на контроле Уральской транспортной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщали, что ведомство организовало проверку по факту задержки 7 декабря рейсов UJ-724 и UJ-724D авиакомпании Almasria Universal Airlines из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Египет. Из-за сложных метеоусловий самолеты были направлены на запасной аэродром в Челябинск, пассажиры обеспечивались напитками и горячим питанием.