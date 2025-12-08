Трамп объявил о финансовой помощи фермерам США на $12 млрд

Власти таким образом "используют небольшую часть" средств, которые получили из-за введения пошлин в отношении других государств

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США выделит американским фермерам финансовую помощь в размере $12 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что власти таким образом "используют небольшую часть" средств, которые получили в результате введения пошлин в отношении других государств. "Мы используем эти средства, чтобы предоставить экономическую помощь в размере $12 млрд американским фермерам", - сказал президент на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме. Трамп также отметил, что ряд других стран, включая Китай и Японию, согласились нарастить закупки сельхозпродукции у США.

Агентства Reuters и Bloomberg ранее сообщали со ссылкой на представителя Белого дома, что упомянутый план направлен на поддержку американских производителей сельхозпродукции, которым был нанесен ущерб в результате введения Вашингтоном пошлин в отношении других стран и их ответных шагов. Агентства отмечали, что американские производители, в частности, потеряли миллиарды долларов из-за того, что Китай сократил закупки соевых бобов в США в связи с торговыми спорами.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран. 14 ноября президент подписал исполнительный указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных пошлин, введенных на импорт из других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.