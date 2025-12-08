Трамп полагает, что Китай может закупить в США соевые бобы на более чем $40 млрд

Президент Соединенных Штатов добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин "сделает еще больше, чем обещал"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Китай может закупить у американских производителей соевые бобы на сумму более чем $40 млрд. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.

"Как вы знаете, Китай закупает невероятные объемы соевых бобов", - отметил глава вашингтонской администрации. "Я недавно говорил с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], совсем недавно. И я думаю, что он сделает еще больше, чем обещал, - добавил Трамп, не уточнив, когда состоялся разговор. - Я думаю, что отношения очень хорошие. Я думаю, что он сделает больше, чем обещал, а он обещал сделать очень много".

"Китай обязался закупить соевые бобы на сумму более $40 млрд", - уточнил президент. "Я спросил председателя [КНР] Си [Цзиньпина], может ли он превысить этот показатель. И я думаю, что он это сделает", - добавил он.

Трамп 24 ноября заявил, что в телефонном разговоре с Си Цзиньпином обсудил, в частности, вопросы, касающиеся закупок Китаем соевых бобов в США. Как передавало агентство Reuters 26 ноября, КНР закупила у США не менее 10 партий соевых бобов на сумму около $300 млн. В публикации отмечалось, что Китай наращивает импорт американской сои, хотя она дороже бразильской.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что КНР согласилась закупить 12 млн тонн американских соевых бобов до января 2026 года. Бессент уточнил, что Пекин обязался в течение трех лет закупить у США 87,5 млн тонн сои.