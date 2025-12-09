Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в России

Дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал по показателю дневной аудитории международную платформу YouTube на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"По состоянию на 6 декабря 2025 года дневная аудитория российского видеохостинга Rutube составила более 23,8 млн человек, что превысило аналогичный показатель YouTube, который достиг 22,3 млн человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что данные предоставлены исследовательской компанией Mediascope.

Ранее в Rutube сообщали, что месячная аудитория видеохостинга в ноябре 2025 года достигла 80,6 млн пользователей, а общее количество просмотров за 11 месяцев 2025 года увеличилось в 3,3 раза.