Профсоюзы предложили учитывать потребительский бюджет при расчете МРОТ

В постановлении исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов говорится, что это более высокий социальный стандарт

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Профсоюзы выступили с инициативой пересмотреть методологию расчета минимальной зарплаты (МРОТ), заменив привычный показатель прожиточного минимума новым критерием - минимальным потребительским бюджетом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на постановление исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).

"В отличие от прожиточного минимума, определяющего минимально допустимые границы потребления, минимальный потребительский бюджет характеризует расходы, необходимые для обеспечения нормального уровня жизни граждан. <...> Исполком ВКП считает обоснованным и своевременным постановку вопроса о переходе к установлению госгарантий в области оплаты труда на основе более высокого социального стандарта - минимального потребительского бюджета", - говорится в докладе ВКП.

Из постановлений исполкома также следует, что в странах СНГ отмечается стабильное превышение уровня МРОТ по отношению к прожиточному минимуму. Так, минимальная зарплата в России с 2004 года по 2025-й выросла в 37 раз, в Белоруссии - в 5 раз, в Азербайджане - в 20 раз, Казахстане - в 28 раз, в Таджикистане - в 143 раза, в Узбекистане - в 195 раз.