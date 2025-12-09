Эксперт Яшин: Россия до 2030 года станет мировым лидером по уровню развития БАС

Гендиректор НПЦ БАС "Самара" сообщил, что все российские разработчики и пользователи беспилотных авиационных систем объединились ради выхода на новый уровень и мощного результата

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия займет лидирующие позиции в мире по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года. Об этом в интервью ТАСС заявил участник СВО, программы "Время героев", генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин.

В рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" стоит задача, чтобы к 2030 году Россия стала мировым лидером по уровню развития БАС. "Думаю, эта задача вполне выполнима, и мы придем к ее достижению гораздо раньше, чем к 2030 году. Этому вопросу уделяется большое внимание со стороны государства, лично президентом РФ Владимиром Путиным. Все российские разработчики и эксплуатанты сейчас объединились ради того, чтобы выйти на новый уровень и получить мощнейший результат по всем направлениям - как в гражданской сфере, так и в иных применениях", - сказал Яшин.

Он также подчеркнул, что нацпроект "Беспилотные авиационные системы" следует расширить на все типы беспилотных систем. "За год работы мы пришли к пониманию, что не нужно ограничиваться только беспилотными авиационными системами. Беспилотных систем гораздо больше - наземные, подводные, наводные, наземные и те, которые будут выходить в открытый космос. Мы надеемся, что в ближайшее время национальный проект "Беспилотные авиационные системы" будет модернизирован, в него будут внесены корректировки и он вместит все беспилотные системы, которые разработаны или разрабатываются на территории РФ", - отметил Яшин.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.