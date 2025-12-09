Эксперт Канта: визит Путина в Индию придаст импульс торговым связям с Россией

Встреча российского лидера Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди подтвердила особый характер двусторонних отношений, отметила Шармила Канта

© Александр Казаков/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Индию, ставший свидетельством укрепления стратегического партнерства двух стран, придаcт новый импульс российско-индийским торгово-экономическим связям. Об этом заявила индийский эксперт по экономике Шармила Канта.

"Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию укрепил стратегическое партнерство двух стран и вновь поставил в центр внимания задачу довести взаимную торговлю до $100 млрд к 2030 году", - отметила аналитик в статье для индийского политологического центра NatStrat. По ее мнению, визит российского лидера, который состоялся по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди, продемонстрировал "сильные политические сигналы" и подтвердил особый характер двусторонних отношений.

"В совместном заявлении лидеров первый же пункт был посвящен торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны подтвердили цель выйти на объем товарооборота в $100 млрд в к 2030 году, а также ускорить переговоры о соглашении о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом", - обратила внимание Канта.

Она отметила, что основную часть индийского импорта из России пока составляла нефть, а также растительные масла и удобрения. "Диверсификация этого портфеля требует тщательного изучения потенциальных торговых позиций с учетом особенностей торговли обеих стран, а также устранения нетарифных барьеров в отношении этих товаров", - считает эксперт. Канта указала, что Индия также закупает в России алмазы, чугун, сталь, газетную бумагу, однако стоимость этого импорта относительно невелика. По ее оценке, Индия может значительно увеличить поставки из РФ таких товаров, как электроника, машиностроительное оборудование, органические химикаты, пластмассы и другие.

"Расширение торговли потребует создания предсказуемых условий для бизнеса и активного включения частного сектора", - подчеркнула Канта.

4-5 декабря в Нью-Дели прошел российско-индийский саммит. Путин провел в Индии серию двусторонних переговоров, принял участие в бизнес-форуме. По итогам государственного визита был подписан ряд двусторонних соглашений.