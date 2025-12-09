Миронов призвал повысить МРОТ до 60 тыс. рублей

Председатель партии "Справедливая Россия" заявил, что показатель следует привязать к потребительской корзине

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо привязать к потребительской корзине и повысить до 60 тыс. рублей. Об этом заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"МРОТ в РФ нужно привязать к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей. <...> Эту инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты", - сказал Миронов.

Он отметил, что накануне на заседании в Москве Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей профсоюзы стран СНГ, было принято постановление с рекомендацией использовать для расчета МРОТ "минимальный потребительский бюджет", сумму минимальной зарплаты в Федерации независимых профсоюзов России оценили в 59 625 рублей.

"Принцип и даже итоговые значения практически полностью повторяют подходы, которые уже много лет предлагает "Справедливая Россия". Еще в 2019 году совместно с учеными РАН мы рассчитали размер МРОТ на основе потребительской корзины", - добавил депутат.

По мнению Миронова, потребительская корзина должна включать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и базовые услуги.