Песков: нет понимания, как долго НДС может оставаться на уровне 22%

Это решение обоснованно и необходимо, заявил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% обоснованно и необходимо. Пока нет понимания, как долго ставка может оставаться на таком уровне, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Прямая линия и ситуация вокруг Roblox. Темы брифинга Пескова

Накануне глава государства Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС - это временная мера. У Пескова спросили, понятно ли, о каком сроке идет речь.

"Нет, конечно. Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны", - отреагировал представитель Кремля.

Ранее был подписан закон об увеличении общей ставки НДС до 22% с 1 января. При этом сохраняется льготная ставка 10% для основных продуктов питания, лекарств, детских и других товаров.

В интервью ТАСС министр финансов России Антон Силуанов говорил, что повышение НДС с 20% до 22% позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что обеспечит более низкую траекторию процентных ставок и повышенную траекторию роста экономики.