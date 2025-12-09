Статья

Прямая линия и ситуация вокруг Roblox. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, ситуация вокруг блокировки игровой платформы Roblox и заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 9 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства обсудит с членами СПЧ риски, связанные с использованием ИИ, а также движение курьеров на дорогах.

Путин также примет с докладом президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова.

Кроме того, глава государства вручит в Кремле государственные награды, а также пообщается и сфотографируется с Героями России.

Российский лидер не планирует в ближайшие дни встречу с находящейся в Москве делегацией из Венгрии во главе с руководителем МИД Петером Сийярто: "Но мы знаем, что у господина Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение. Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии".

В планах Путина на ближайшую неделю нет встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи: "Я могу сказать так: на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается".

О ситуации вокруг Roblox

Кремль видит много обращений от детей по ситуации вокруг блокировки игровой платформы Roblox: "Они есть. Дети об этом пишут".

О словах Мерца

Упомянутые Мерцем постулаты о подготовке России к нападению на НАТО, якобы содержащиеся в отдельных государственных доктринах, являются "полной глупостью": "Опять же, призываю всех слушать первоисточник - нашего президента Путина".

Путин не собирается восстанавливать Советский Союз, геополитически это невозможно: "И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом - это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает".

О прямой линии

Подготовка к прямой линии Путина идет очень активно: "Я бы, наверное, сказал, беспрецедентно большое количество вопросов мы получаем. Динамика поступления вопросов и обращений к главе государства очень высокая".

Кремль отметил большое количество обращений на прямую линию, поступающих через мессенджер Max: "Много обращений идет по этому мессенджеру. Это и видео, и так далее".

Большое количество обращений от молодежи и детей поступает на прямую линию президента: "Это отрадно видеть. Очень много видеовопросов от детей. Разных. Наверняка они найдут свое отражение в программе".

Искусственный интеллект лишь помогает обрабатывать запросы на прямой линии, его работа тщательно контролируется людьми: "Да, они используют материалы GigaChat, но это все проверяется. Поэтому здесь какие-то риски мы пытаемся минимизировать".

О смерти российского посла в КНДР