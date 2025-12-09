Песков: дети и молодежь активно обращаются на прямую линию президента
10:25
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Большое количество обращений от молодежи и детей поступает на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очень любопытно, что стало больше, скажем так, представителей молодого поколения и даже детей, которые используют Мax. Это отрадно видеть. Очень много видеовопросов от детей. Разных. Наверняка они найдут свое отражение в программе", - высказал мнение Песков.