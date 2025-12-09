Песков назвал ИИ помощником при обработке обращений на прямую линию

Интеллект никогда не станет сознанием, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект лишь помогает обрабатывать обращения к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, работа нейросети тщательно контролируется людьми, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"GigaChat обрабатывает массив, но он является помощником. Интеллект никогда не станет сознанием. А сознанием обладают те самые группы специалистов - люди, которые не жалеют себя, днем и ночью сидят [за работой с обращениями]. Да, они используют материалы GigaChat, но это все проверяется. Поэтому здесь какие-то риски мы пытаемся минимизировать", - ответил он на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что нейросети могут ошибаться при обработке обращений.

Песков добавил, что "самые острые обращения, которые помогает выявить GigaChat, потом проверяются". Он отметил, что иногда неточную информацию дают и сами граждане. "К сожалению, мы и с таким сталкиваемся. Таких случаев очень много", - заключил Песков.