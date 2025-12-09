ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков отметил большое количество обращений на прямую линию через Max

Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы, подчеркнул представитель Кремля
09:54
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Большое количество вопросов поступает на прямую линию президента РФ Владимира Путина посредством мессенджера Мax. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы. В частности, Мax. Много обращений идет по этому мессенджеру. Это и видео, и так далее", - сказал представитель Кремля. 

