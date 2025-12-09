Песков отметил большое количество обращений на прямую линию через Max
Редакция сайта ТАСС
09:54
обновлено 10:19
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Большое количество вопросов поступает на прямую линию президента РФ Владимира Путина посредством мессенджера Мax. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте также
Прямая линия и ситуация вокруг Roblox. Темы брифинга Пескова
"Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы. В частности, Мax. Много обращений идет по этому мессенджеру. Это и видео, и так далее", - сказал представитель Кремля.