Путин в Кремле пообщается и сфотографируется с Героями РФ

Президент России вручит государственные награды военным

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День Героев вручит в Кремле государственные награды, а также пообщается и сфотографируется с Героями России. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По случаю этого знаменательного дня Путин примет участие в соответствующем торжественном мероприятии, которое состоится в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, - поделился Песков. - Там будут собраны герои. Путин выступит перед ними".

"Традиционно будет и общение, и фотографирование Путина с героями, - добавил пресс-секретарь президента. - Очень-очень значимое и славное мероприятие".

Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием главы государства в 2013 году. Дата имеет глубокие исторические корни. Она приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год. Возобновление старой традиции знаменует подвиги предков и современников - тех, кто своими делами, поступками, жизнью показал пример подлинного служения Родине.