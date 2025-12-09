На бывший завод GM в Петербурге начали набирать персонал

Зарплаты варьируются от 95 тыс. до 170 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Холдинг "АГР" (AGR Automotive Group) набирает сотрудников на площадку бывшего завода General Motors (GM) в Петербурге, сообщается в Telegram-канале компании.

"Мы ведем прием на работу сразу в нескольких регионах", - говорится в сообщении.

В частности, на площадку бывшего завода GM в Шушарах требуются переводчик с китайского языка, механики, операторы линии цеха сборки автомобиля, техники и т.д. Зарплаты варьируются от 95 тыс. до 170 тыс. рублей.

Как ранее ТАСС сообщили в бизнес-кругах региона, производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Петербурге возобновится в начале 2026 года.

Группа компаний АГР владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами по выпуску машин в Санкт-Петербурге (завод в промышленной зоне "Каменка" и завод в промышленной зоне "Шушары" (в прошлом завод GM). Компания являлась официальным импортером и производителем автомобилей марок Volkswagen. Кроме того, "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге - это бывший завод Hyundai, год назад он уже запустил производство автомобилей под новым брендом Solaris.

Завод General Motors был открыт в Петербурге в 2008 году. Площадка GM была законсервирована в 2015 году после ухода американского концерна. В 2020 году ее выкупил Hyundai, который планировал выпускать там модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.