Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

В связи с ограничениями возможны корректировки в расписании части рейсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский в связи с временными ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Раменского аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении. В связи с ограничениями возможны корректировки в расписании части рейсов.

Ранее сообщалось, что на фоне временных ограничений отправка и прием рейсов осуществляется по согласованию также в аэропортах Шереметьево и Домодедово.