Москалькова: изъятие активов РФ нарушит права каждого россиянина

Средства, находящиеся в резервном фонде государства, являются вкладом всех граждан, отметила федеральный омбудсмен

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Изъятие российских активов, если произойдет, нарушит права каждого гражданина РФ, общества и государства, подобные активы являются вкладом всех россиян. Об этом заявила в интервью ТАСС в День прав человека федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Каждое государство имеет свой резервный фонд. И для других очень важных социальных нужд. Мы видим, что нашими средствами другие государства распоряжаются, средствами людей. Таким образом нарушая права конкретного человека, общества и государства", - сказала Москалькова.

Она отметила, что российские активы, которые "доверительно хранились" в банках других государств, это "национальное достояние, вклад каждого российского человека, который собирал этот фонд на тот случай, если случатся катастрофы, бедствия".

Омбудсмен добавила, что статья 17 Всеобщей декларации прав человека говорит, что никто не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда. "Где эти решения суда? Какого суда?" - сказала собеседница агентства.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе.