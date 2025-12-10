Силуанов отметил важность снижения зависимости от нефтегазовых доходов

Министр финансов РФ отметил, что для этого уточнили бюджетное правило в части базовой цены и пересматривают методики субсидирования

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов отметил важность снижения зависимости от нефтегазовых доходов в бюджете РФ.

"Структурно важно снижать зависимость от нефтегазовых доходов, минимизировать процентные риски. Для этого мы уточнили бюджетное правило в части базовой цены, пересматриваем методики субсидирования, чтобы бюджет меньше брал процентных рисков", - отметил Силуанов в интервью изданию "Эксперт".

Ранее в эфире "Радио РБК" министр заявил, что доля доходов от углеводородов будет сокращаться в доходах бюджета, но РФ будет и дальше вкладываться в сырьевые сектора экономики.