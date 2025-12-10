Силуанов рассказал, как Россия смогла выдержать более 30 тыс. санкций

Устойчивость дало бюджетное правило, сообщил министр финансов России

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бюджетное правило, обеспечив устойчивость российской экономики, позволило ей выдержать более 30 тыс. санкций. Об этом в интервью изданию "Эксперт" заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр напомнил, что бюджетное правило позволило экономике страны пройти кризис 2014 года, когда нефть упала в цене, а также пандемию коронавируса. "Выручает и сейчас, когда <...> введено более 30 тыс. санкций", - сказал Силуанов.

"Вы говорите, что мы начали "жестить"?, - спросил министр. - Отнюдь нет." По его словам, это "философия финансистов", предполагающая "думать наперед, предотвращать риски".