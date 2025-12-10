FT: Paramount хочет увеличить стоимость предложения о покупке Warner Bros.

Обсуждается также перспектива "предоставления льгот" WBD в рамках продвижения заявки Paramount Skydance на приобретение голливудской студийной группы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американская транснациональная корпорация Paramount Skydance рассматривает в частном порядке возможность увеличения стоимости предложения о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) с целью заручиться поддержкой совета директоров в споре с Netflix. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, обсуждается также перспектива "предоставления льгот" WBD в рамках продвижения заявки Paramount Skydance на приобретение голливудской студийной группы.

Ранее Paramount Skydance в ответ на предложение американского стримингового сервиса о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений за примерно $83 млрд выдвинула встречное предложение о приобретении WBD за $108,4 млрд.

Согласно информации FT, лидер Paramount Skydance Дэвид Эллисон встретился во вторник в Нью-Йорке с инвесторами WBD попытался убедить их в том, что предложение Paramount Skydance более выгодное по сравнению с Netflix. Он также стремился развеять их опасения по поводу зависимости Paramount от инвесторов с Ближнего Востока в финансировании своего предложения.

Paramount Skydance "проделала исключительно хорошую работу по вопросам, касающимся регуляторного, государственного и глобального уровня, относительно различий между Netflix и Paramount", - сообщил управляющий фондом Марио Габелли, присутствовавший на встрече. По словам этого инвестора медиаиндустрии, предложение Paramount Skydance может быть закрыто быстрее, поскольку оно "менее сложное" с точки зрения регулирования. "Netflix придется поднять цену", - полагает Габелли.

Фактор Трампа

Сражение за активы WBD поставило под сомнение будущее входящих в нее киностудии Warner Bros., американской сети платного телевидения HBO и телеканала CNN и вовлекла в процесс президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома заявил, что "будет участвовать" в принятии решения. По словам же представителя американской администрации, было бы ошибкой предполагать, что у какого-либо из покупателей есть преимущество просто потому, что президент его любит. Он подчеркнул, что значение в данном случае имеют факторы, не связанные с конкуренцией, включая сохранение рабочих мест.

Для заключения сделки потребуется одобрение федеральных антимонопольных органов, она также может подвергнуться проверке со стороны штатов США. Оба предложения вызовут, по мнению экспертов по правовым вопросам, опасения по поводу антимонопольного регулирования. В случае успешного завершения переговоров Netflix общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем компании может превысить 450 млн. Сейчас их 302 млн. У WBD - 128 млн, а у Paramount - 79 млн.

Пристальный взгляд Европы

Ожидается, что предложение Netflix также столкнется с пристальным вниманием в Евросоюзе, учитывая прогнозируемое возрастающее доминирование компании в сфере потокового вещания, информирует FT. Европарламентарии призывают Брюссель начать углубленное расследование концентрации заокеанских СМИ и влияния платформ. При этом победа Paramount Skydance, как полагают эксперты, предпочтительнее для Белого дома, поскольку в число финансовых спонсоров предложения этой компании входит зять президента предприниматель Джаред Кушнер.

Особое отношение в ЕС к предложению Paramount Skydance связано и с пристальным вниманием к сфере спортивных прав и концентрации рекламы. В Европе WBD владеет правами на Eurosport и Олимпийские игры, а также TNT Sports в Великобритании и Ирландии. Paramount Skydance с 2027 года будет обладать правами на показ Лиги чемпионов УЕФА в нескольких странах, включая Великобританию.

Представитель Европарламента по вопросам конкуренции Андреас Шваб заявил, что ЕС "должен очень внимательно изучить, как эта сделка может повлиять на доступ к рынку, практику лицензирования и переговорную позицию европейских создателей контента", а также рассмотреть вопрос возможности объединенной компании вытеснить более мелких конкурентов.