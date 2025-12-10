Лавров: Трамп не только не спешит отменить санкции против РФ, но и наращивает их

Глава МИД России напомнил об обвинении президентом США своего предшественника, Джо Байдена, в "подрывании веры в доллар и подталкивании стран БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не только не спешит отменить существующие санкции в отношении России, но, наоборот, лишь наращивает их. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Он напомнил об обвинении Трампом своего предшественника, Джо Байдена, в "подрывании веры в доллар и подталкивании стран БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ".

"И виноват в этом, конечно же, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер Соединенных Штатов не только не спешит отменить, но и наращивает. Об этом тоже недавно говорил президент [России Владимир Путин]", - подчеркнул Лавров.

При этом глава МИД РФ заметил, что процесс поиска альтернативных платежных систем "сейчас ускоряется и не только в рамках БРИКС".