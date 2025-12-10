Попытки ограбить Россию и "науськивание" Украины Западом. Заявления Лаврова
08:58
Европейские страны искусственно сдерживают мирный процесс по ситуации вокруг Украины, науськивая Владимира Зеленского на продолжение боевых действий. Но Запад не един в своих подходах к урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
Он также отметил, что европейские страны хотят забрать валютные резервы России, потому что не остается денег на продолжение боевых действий на Украине.
ТАСС собрал основные заявления главы МИД.
О внешней политике России
- Самостоятельный внешнеполитический курс для защиты интересов России "абсолютно не подлежит какому-либо пересмотру".
- Россия искренне признательна КНДР "за союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков".
- Вторая министерская конференция России и Африки состоится на следующей неделе.
- Отношения России и КНР "выступают значимым фактором" стабильности в мире.
О переговорном процессе по Украине
- Россия "ценит стремление" президента США Дональда Трампа к диалогу для преодоления конфликта на Украине политико-дипломатическим путем.
- Трамп "единственный из всех западных лидеров" стал проявлять понимание первопричин ситуации на Украине.
- Россия и США условились продолжить работу по урегулированию кризиса на Украине: "Достигнута договоренность о продолжении этой работы".
- В американских предложениях, которые привез спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, говорится о необходимости обеспечить на Украине "права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами" .
О роли Запада в украинском конфликте
- "Запад не един" в своих подходах по украинскому урегулированию.
- Россия будет требовать от ООН, чтобы организация перестала играть в "одни украинские ворота".
- Европейские страны продолжает "науськивать" Владимира Зеленского, чтобы в Киеве "не прекращали воевать до последнего украинца".
- Европа "искусственно сдерживает" мирный процесс по Украине.
- Европа хочет забрать валютные резервы России, потому что "не хватает денег" на продолжение боевых действий: "Кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны".
- Лидеры ЕС занимают "откровенно деструктивную позицию" по украинскому вопросу, несмотря на необходимость признать реалии.
О американских санкциях против России
- Россию "отрезали от доллара", используя валюту в качестве политического оружия, поэтому страна "вынуждена искать альтернативные платежные платформы".
- Трамп "не только не спешит отменить, но и наращивает" санкции в отношении России.
Об агрессивных выпадах Европы в адрес России
- Брюссель и Лондон в "безнадежной политической слепоте" тешат себя иллюзиями "так или иначе" победить Россию.
- Россия не собирается воевать с Европой: "И мыслей таких нет".
- В случае размещения военных из Европы на Украине Россия будет отвечать: "И к этому ответу мы уже готовы".
- Политикам в Германии на фоне планов канцлера ФРГ Фридриха Мерца на милитаризацию стоит вспомнить "о мрачных страницах собственной истории".
- Элита Финляндии демонстрирует "животную русофобию", от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
Об Арктическом совете
О новом мироустройстве
- Глобализация, продвигаемая западными странами, "уходит в небытие", сейчас наблюдается фрагментация.
- "Озарение" в вопросе необратимости установления нового многополярного мироустройства и невозможности торможения этого процесса приходит к "некоторым западным элитам".
- Европа не может "проглотить" тот факт, что Россия победит и достигнет своих целей.
- Китай обыграл США в глобализации "по их правилам и на их поле", потому и объявлен сейчас главной угрозой и главным конкурентом.
- Москва "работает над консолидацией" многонационального, многоконфессионального Русского мира.