Попытки ограбить Россию и "науськивание" Украины Западом. Заявления Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров © Сергей Булкин/ ТАСС

Европейские страны искусственно сдерживают мирный процесс по ситуации вокруг Украины, науськивая Владимира Зеленского на продолжение боевых действий. Но Запад не един в своих подходах к урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Он также отметил, что европейские страны хотят забрать валютные резервы России, потому что не остается денег на продолжение боевых действий на Украине.

ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

О внешней политике России

Самостоятельный внешнеполитический курс для защиты интересов России "абсолютно не подлежит какому-либо пересмотру".

Россия искренне признательна КНДР "за союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков".

Вторая министерская конференция России и Африки состоится на следующей неделе.

Отношения России и КНР "выступают значимым фактором" стабильности в мире.

О переговорном процессе по Украине

Россия "ценит стремление" президента США Дональда Трампа к диалогу для преодоления конфликта на Украине политико-дипломатическим путем.

Трамп "единственный из всех западных лидеров" стал проявлять понимание первопричин ситуации на Украине.

Россия и США условились продолжить работу по урегулированию кризиса на Украине: "Достигнута договоренность о продолжении этой работы".

В американских предложениях, которые привез спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, говорится о необходимости обеспечить на Украине "права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами" .

О роли Запада в украинском конфликте

"Запад не един" в своих подходах по украинскому урегулированию.

Россия будет требовать от ООН, чтобы организация перестала играть в "одни украинские ворота".

Европейские страны продолжает "науськивать" Владимира Зеленского, чтобы в Киеве "не прекращали воевать до последнего украинца".

Европа "искусственно сдерживает" мирный процесс по Украине.

Европа хочет забрать валютные резервы России, потому что "не хватает денег" на продолжение боевых действий: "Кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны".

Лидеры ЕС занимают "откровенно деструктивную позицию" по украинскому вопросу, несмотря на необходимость признать реалии.

О американских санкциях против России

Россию "отрезали от доллара", используя валюту в качестве политического оружия, поэтому страна "вынуждена искать альтернативные платежные платформы".

Трамп "не только не спешит отменить, но и наращивает" санкции в отношении России.

Об агрессивных выпадах Европы в адрес России

Брюссель и Лондон в "безнадежной политической слепоте" тешат себя иллюзиями "так или иначе" победить Россию.

Россия не собирается воевать с Европой: "И мыслей таких нет".

В случае размещения военных из Европы на Украине Россия будет отвечать: "И к этому ответу мы уже готовы".

Политикам в Германии на фоне планов канцлера ФРГ Фридриха Мерца на милитаризацию стоит вспомнить "о мрачных страницах собственной истории".

Элита Финляндии демонстрирует "животную русофобию", от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Об Арктическом совете

Арктический совет "еще сохраняет свои механизмы". Западные участники понимают "тупиковость линии на [его] развал", встречи с ними продолжаются.

В Арктическом совете необходимо убрать украинизацию структуры, Россия выступает за его сохранение.

О новом мироустройстве